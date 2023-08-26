Томаты и перец воспрянут духом после первого же целебного полива этим составом

Первое, что вам нужно будет сделать, это прогреть на солнце и отстоять 10-литровое ведро воды. Затем добавьте в нее столовую ложку лимонной кислоты.

Хорошенько все размешайте, и приступайте к поливу. На каждый томатный или перечный кустик вам понадобится два стакана удобрения.

Наилучшего эффекта можно добиться, если проводить полив вечером. С утра вы заметите, что перец и томаты стали выглядеть намного лучше.