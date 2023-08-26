Мудрость предков: какие деревья лучше всего высаживать возле дома

16:05 2023-08-26

Наши предки оставили нам знания и веру в то, что определенные деревья могут помочь судьбе человека благополучно состояться.

Считается, что посаженная у дома береза несет здоровье и благополучную счастливую жизнь. Мощной положительной энергией обладает и дубовое дерево, несущее благородство и мужество.

Если вы хотите, чтобы в семье были мир и взаимопонимание, посадите рядом с домом шиповник. В народе считается, что он покровительствует семейным отношениям.

Яблоня в свою очередь поддерживает не только семью, но и способствует финансовому благосостоянию. А рябина усиливает женскую интуицию и помогает сохранить молодость и красоту.

Показать следующие комментарии
Фото