Повышаем урожайность капусты в августе за счет удобрения доломитовой мукой

Доломитовая мука помимо стимуляции роста уменьшит количество слизней и вероятности болезней для капусты. Также это удобрение является естественным и раскисляет грунт.

Можно усилить качество удобрения добавив к доломитовой муке борную кислоту. На 1 килограмм муки потребуется от 6 до 8 граммов борной кислоты.

Оба компонента перемешиваются и раскладываются под кочаны. Для каждого растения необходимо около 5-6 ложек подкормки.