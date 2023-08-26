В Великобритании выдра обокрала SPA-отель на 100 тысяч фунтов

В британском городке Честер из пруда при отеле начали исчезать королевские карпы, стоимость каждого из которых превышает 2000 фунтов. В какой-то момент работники отеля выяснили, что из местного пруда было украдено порядка пятидесяти тысяч дорогостоящих карпов. Каково же было удивление администрации заведения, когда она посмотрела записи с камер наружного наблюдения.

Выяснилось, что за кражу карпов из водоёма ответственна выдра, которая беспрепятственно преодолевала защитную электрическую сетку, совершая акт воровства практически каждую ночь.