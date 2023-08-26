Болгарский перец для средней полосы: какие сорта лучше всего переносят прохладную погоду

Болгарский перец культура в целом теплолюбивая, поэтому вырастить урожай при нестабильном климате бывает проблематично, но есть и холодостойкие сорта. Сорт Воловье ухо даст с кустика около трех килограммов плодов и созреет за 100-125 дней.

А вот сорта Белозерка и Биг мама относятся к среднеранним, поспевают за 110-115 дней. Геракл тоже даст до трех килограммов перцев, которые можно уже собирать через 90-100 дней после посадки.

Атланту-F1 и Требии-F1 понадобится до 120-125 дней для созревания, но они также относятся к высокоурожайным. Требия, правда, относится не к сортам, а к гибридам.