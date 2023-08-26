Древесная зола в огороде: как приготовить и правильно применить

Чтобы извлечь максимум пользы из древесной золы, сделайте настой. Ведро наполняем на одну треть порошком, потом доливаем до края горячую воду.

Настой готовим два дня. Потом его надо процедить и делать поливы под корень, можно применять в виде опрыскиваний растений.

Процедуры проводим пару раз в месяц в безветренную погоду вечером.

Внекорневые подкормки делаются и с помощью отваров. Берем 300 г золы, просеиваем, заливаем кипятком, варим полчаса.

Остывший отвар процеживаем и размешиваем в 10 л воды. Для прилипания добавляем 50 г хозяйственного мыла.

Опрыскивания нужны для защиты от болезней и вредителей. Эффективно против слизней, улиток, нематоды, тли, проволочника, крестоцветной блошки.