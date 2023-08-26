Белая земляника: какие сорта выбрать, чтобы собрать вкусный и обильный урожай

Белая земляника хорошо переносит холода, мало подвержена заболеваниям и отлично плодоносит. Чтобы получить отличный урожай, важно подобрать качественный сорт.

Отлично зарекомендовал себя Пайнберри, который плодоносит с весны по осень, а ягоды имеют приятный ананасовый привкус. То же можно сказать и о сорте Белый швед, который можно узнать по ягодкам конического вида.

Для роста в полутени подойдет сорт Анабланка, который не требует особых усилий для выращивания. Еще один отличный сорт белой земляники это Белая душа. Он отличается тем, что растение дает и женские, и мужские цветки.