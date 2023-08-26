Не торопитесь выбрасывать арбузные корки: им найдется полезное применение для удобрения посадок

Арбузные корки богаты таким важным веществом как магний. Поэтому их можно и нужно использовать для приготовления компостного удобрения.

Но это не единственный полезный способ их применения. Корки арбуза привлекают слизней, поэтому, если вы столкнулись с этой проблемой на даче, просто разложите их там, где их больше всего.

Слизни приползут на аромат арбуза, и вам останется только собрать их вручную. Подобным образом можно использовать и дынные корочки.