Топ-8 домашних растений, которые украсят ваше жилище, и не потребуют кропотливого ухода

Если вы не знаете или не готовы серьезно ухаживать за домашними растениями,то вам отлично подойдут кактусы и суккуленты. Они неприхотливы, и даже поливать их нужно довольно редко.

Для людей, страдающих от аллергии отлично подойдет переромия, которая зацветает очень нечасто или для оживления дома можно приобрести крассулу, которую еще называют денежным деревом.

Если места в доме немного, вам подойдет растущая вверх сансевиерия, а спатифиллум порадует глаз тех, кто любит эффектные белые цветы. Также интересным и довольно экзотическим решением может стать крестовник Роули.