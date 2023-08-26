Индия ограничила экспорт риса в надежде сохранить продовольственную безопасность

В частности, администрация Нью-Дели распорядилась об учреждении двадцатипроцентных пошлин на рис, экспортируемый за рубеж. Кроме того, правительство Индии на восемьдесят процентов ограничило объёмы риса, которые можно продавать другим государствам.

В пресс-службе властей страны отмечается, что частичный запрет на экспорт риса обусловлен необходимостью повышения продовольственной безопасности Индии.

Характерно, что именно Индия давно стала ключевым экспортёром риса, и наложение ограничений на его поставки спровоцирует мировой рост цен на данный продукт.