Старая дача на новый лад: как обновить и украсить участок, не тратя много денег

Чтобы даже старый дачный домик выглядел достойно и красиво, нужно немного усилий и фантазии. Его вполне реально обновить своими силами, и начать следует с генеральной уборки и выбрасывания старых и ненужных вещей.

Фасад можно облагородить сайдингом, вагонкой или декоративной штукатуркой. Внутри домик также можно покрасить: некоторые виды краски отлично ложатся прямо на обои.

На придомовой территории можно оборудовать красивую клумбу, засеяв ее незабудками, барвинками, душицей, колокольчиками и папоротниками. А для уютного отдыха на открытом пространстве можно прикупить складной шатер: недорого и эффектно.