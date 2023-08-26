Домашняя аптечка избавит ваши посадки на даче от коварных вредителей

Обычная перекись, будучи мощным окислителем, способна уничтожить болезнетворные микроорганизмы, способные навредить культурным растениям. Ее можно использовать и как фунгицид.

Для этого бутылочку трехпроцентной перекиси нужно разбавить в литре воды, и влить еще две столовые ложки спирта. Отличное средство против нашествия тли готово.

Растворив 10 капель йода в 10 литрах воды, можно побороть фитофтороз и гниль. А поливая грядки раствором нашатырного спирта из расчета на 10 литров 2 столовые ложки спирта, можно будет забыть о таком вредителе, как проволочник.