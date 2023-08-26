Парник из пластиковых бутылок и другие оригинальные способы применения ненужной тары на даче

Просто обрезав нижнюю часть пластиковой бутылки, можно создать удобные мини-парники для растений. Их нужно будет просто поместить под купол, а чтобы проветрить, на время откручивать крышечки.

Если вы выращиваете рассаду в домашних условиях, бутылки также можно использовать в качестве емкостей для растений. Это недорого и очень удобно.

А вот из нижней части бутылки можно создать горшочки для домашних растений. Просто просверлите в днище несколько дырочек для вытекания воды, и для красоты густо выкрасьте их краской любимого цвета.