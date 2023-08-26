Садовод со стажем рассказал о важных подкормках ягодных кустов в конце летнего сезона

Смородину и крыжовник с малиной надо подкормить в августе золой. Можно дать фосфорно-калийные удобрения. Обязательно рыхлим землю рядом с кустами, боремся с сорняками.
Крыжовник и смородину можно удобрять после сбора урожая под корень таким составом.
На 10 л воды берем большую ложку суперфосфата и столько же сульфата калия. Туда же можно всыпать стакан золы.
Органическая подкормка для ягодников: ведро компоста, вносится таким объемом под каждый куст.
Если у растений после обильного плодоношения сильное истощение, кормим комплексным минеральным удобрением. Можно взять нитрофоску.
Малина и ежевика не откажутся от корневой подкормки из суперфосфата - 50 г и сульфата калия - 40 г.
Заделываем удобрения в землю на глубину в 10 см. Другой вариант - настой древесной золы. На 10 л горячей воды добавляем 500 мл золы.
Жимолость, чернику, голубику удобряем фосфорными подкормками. Подсыпаем по 100 г гранул под каждый кустик.
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