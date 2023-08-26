Почему нужно всегда возить в автомобиле раствор аммиака

Он доступен и недорог, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто хочет сэкономить на автокосметике. Один из способов использования этого раствора - создание жидкости для чистки кузова и стекол автомобиля.

Чтобы приготовить такой раствор, необходимо взять простую воду и добавить в нее около 15 мл нашатырного спирта с помощью шприца. Затем к этой смеси добавляется 2-3 мл средства для мытья посуды, после чего все хорошо перемешивается. Таким образом, получается бюджетное средство для летней мойки автомобиля.

Важно помнить, что нашатырный спирт нужно добавлять воде не напрямую в горловину бачка омывателя. Лучше сначала создать концентрированный раствор и только потом добавить его в бачок. Это позволит достичь максимальной эффективности в очистке.

Этот раствор также может использоваться для протирки боковых стекол. Он эффективно удаляет пыль и мелкую грязь. Таким образом, можно избежать покупки дорогих средств для чистки стекол и сэкономить средства.