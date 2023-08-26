Зачем опытные водители возят в салоне автомобиля плитку керамогранита

Однако среди этих незаурядных "грузов" можно увидеть нечто еще более необычное – плитку керамогранита. Но зачем опытные водители перевозят ее с собой?

Оказывается, плитка керамогранита может стать весьма полезным аксессуаром для дорожных путешествий. Автолюбители используют плитку для создания расширенной рабочей поверхности в салоне автомобиля.

Она становится подставкой для резки продуктов, а также позволяет избежать сколов и царапин при использовании ножа. Такая практичность особенно ценна в долгих поездках, где водители часто ограничены доступом к столовым принадлежностям.

Однако самое удивительное в использовании керамогранитной плитки – это ее важная роль в безопасности.

В случае, если автомобиль оказывается под угрозой погружения под воду, плитка может стать инструментом спасения. Плитка позволяет с легкостью разбить боковое окно, обеспечивая выход из кабины, особенно в тех случаях, когда обычные методы оказываются бессильными.