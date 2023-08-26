Как кормить овощи золой: полезные рецепты подкормок от опытных огородников

Зола для огурцов: готовим жидкую подкормку, даем растениям в начале цветения, по пол литра на каждый куст, повторяем каждые 10 дней. Плоды будут быстрее созревать.

Для огурцов в открытом грунте дополнительно нужны внекорневые подкормки - до 4 в месяц. особенно важны процедуры в период активного роста и фазы бутонизации.

Для помидоров и перцев: перед высаживанием этих культур почву удобряем при перекопке, до 3 стаканов золы на квадратный метр.

Высаживая рассаду, кладем по горсти золы в лунку. Добавлять золу можно весь вегетативны период. Сначала посыпаем землю золой, потом увлажняем, потом рыхлим.

Зола для чеснока и лука: при перекопке осенью вносим 2 стакана золы на метр квадратный, весной хватит стакана на метр. Зола в почве предупреждает развитие корневой гнили.

В сезон можно подкормить эти овощи три раза, используя корневые поливы или поливая бороздки.

Как удобрять картошку: вносим при посадке в каждую лунку по 2 больших ложки. При перекопке - стакан золы всыпаем на метр квадратный.

При первом окучивании каждому кусту даем по 2 большие ложки. Во время второго окучивания, перед бутонизацией, даем по пол стакана на куст. Зольным раствором опрыскиваем по листам.

Капусту кормим так: кладем горсть в лунку при посадке, добавляем 2 стакана на метр при перекопке.

Зола защищает растения от вредителей. Нужно опрыскать листья настоем, число обработок не ограничено.

Морковь и свекла: на метр даем по стакану золы перед посевом. При прорастании всходов раз в 10 дней припудриваем морковные и свекольные посадки золом перед увлажнением.

Кабачки и зола: нужен один стакан при перекопке почвы на метр квадратный. На ямку при посадке добавляем по столовой ложке.

Если почва скудная, вносим золу при поливах, на метр по стакану.

Древесная зола защищает кусты и деревья от болезней и паразитов. Она помогает при мучнистой росе, атаках вишневого пилильщика, плодожорки, почкового клеща.

Нужно делать опрыскивания отваром вечером, когда нет ветра.