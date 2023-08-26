Как доехать до АЗС, если бензобак почти пуст: советы автоэкспертов

Автоэксперты в России поделились советами, как справиться с этой неприятной ситуацией и доехать до ближайшей АЗС, сэкономив оставшееся горючее.

Специалисты рекомендуют начать с отключения всех несущественных систем автомобиля, таких как кондиционер и мультимедийные устройства, которые могут потреблять дополнительное топливо. Также стоит избегать зарядки устройств, например, смартфонов.

Важным аспектом является изменение стиля вождения. Эксперты советуют ехать плавно и осторожно, избегая резких торможений и ускорений. Водителю следует заблаговременно замечать светофоры, пешеходные переходы и препятствия на дороге, чтобы можно было плавно уменьшить скорость и избежать резких остановок.

Если водитель видит, что светофор скоро переключится на зеленый, рекомендуется начать заранее снижать скорость и плавно разгоняться после остановки, чтобы избежать лишних остановок.