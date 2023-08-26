Хакер показал, как легко взломать Tesla Model X с помощью Bluetooth за 90 секунд

За считанные минуты он смог взломать бортовую систему этого автомобиля, используя только Bluetooth и специализированное оборудование, стоимостью около $300, доступное для приобретения в сети.

В своем видеоролике, размещенном на YouTube, хакер объяснил, что для взлома необходимо узнать уникальный идентификационный номер автомобиля. Этот номер можно прочесть, взглянув сквозь лобовое стекло автомобиля.

С этой информацией злоумышленник может затем использовать специализированное устройство, чтобы установить радиокод на брелок бесключевого доступа, разблокировать Model X и запустить двигатель.

Впечатляющим является и время, затраченное на взлом — всего 90 секунд. Производители электрокаров обещали устранить эту уязвимость в безопасности в течение месяца.