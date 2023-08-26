Как открыть автомобиль, если замерз замок: советы экспертов

Однако опытные автоэксперты предоставили ценные рекомендации, размещенные в сети. Эти советы особенно полезны для владельцев автомобилей, которые разблокируются с помощью ключей, а не с кнопок на брелоках.

Многие водители часто прибегают к методу поливания замерзшего замка горячей водой. Тем не менее, эксперты настоятельно не рекомендуют использовать такой способ, так как это может повредить красочное покрытие автомобиля.

Более предпочтительным вариантом является подогревание ключа. Для этого можно воспользоваться зажигалкой, однако важно следить за тем, чтобы ключ не деформировался.

Специалисты также советуют вставить нагретую проволоку в замочное отверстие, чтобы разморозить замок с внутренней стороны.

Дополнительный метод заключается в направлении потоков теплого воздуха на замок. Для этого можно использовать фен или тепловые выбросы отработавшего двигателя, если автомобиль находится поблизости.