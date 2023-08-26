Названа главная ошибка при покупке подержанного автомобиля

Основной недоразумением заключается в недостаточной оценке состояния кузова. Профессионалы отметили, что следует избегать автомобилей с признаками ржавчины и следами аварий.

Эти выводы, сделанные специалистами, были представлены в интернет-ресурсах.

Кроме того, автоэксперты подчеркнули необходимость тщательной проверки ключевых компонентов автомобиля: двигателя, коробки передач и подвески. Эксперты рекомендуют обращать внимание на износ силовых агрегатов и состояние амортизаторов.

Важно также не попасться на уловки мошенников, которые часто подменяют пробег автомобиля. При покупке следует тщательно изучить контракт. Иногда в нем могут быть записаны условия, не выгодные для покупателя.