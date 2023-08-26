Россиянин выиграл в лотерее почти полмиллиарда рублей

Вечером 26 августа состоялся розыгрыш 6709-го тиража лотереи под названием "Столото", в рамках которого победителю предназначалось 492 070 999 российских рублей.

По итогам мероприятия стало известно, что почти пятьсот миллионов рублей ушли к жителю Московского региона, который прибрёл лотерейный билет всего лишь за 250 рублей.

Для победы в данной лотерее было нужно угадать комбинации сразу в двух полях приобретённого билетика, и россиянин блестяще справился с этой задачей.

Характерно, что данный приз является всего лишь третьим по величине за всю историю "Столото": ранее два других жителя России смогли выиграть 545 947 481 и 512 261 694 рублей соответственно.