Медведь пробрался в дом жительницы Чукотки, получив отпор газетой

71-летняя жительница города Билибино на Чукотке очень удивилась, проснувшись от шума в собственном доме около двух часов ночи. Вспомнив, что она не запирала входную дверь, россиянка встала посмотреть на источник странных звуков. К своему изумлению пенсионерка обнаружила, что к ней в жилище прокрался дикий медведь.

Не долго думая уроженка Чукотского округа взяла газету, свернула её в трубочку и принялась бить незваного гостя по носу. В итоге медведь спасся бегством, не выдержав такого напора со сторони хозяйки дома,.