Чтобы луковая муха не испортила урожай, используем специальные приемы от опытных дачников

Когда появляется первый листок лука, проводим профилактическую обработку. Сначала поливаем землю водой.

Потом специальным раствором: на ведро воды добавляем 2 больших ложки нашатыря. На шесть погонных метров идет три ведра такого раствора.

На второй день грядки нужно увлажнить обычной водой обильно.

Проходит 14 дней, всю схему повторяем, но теперь заменяем нашатырный спирт солью. На литр воды добавляем столовую ложку соли.

Ждем еще 10 дней, схему повторяем, но берем теперь марганцевый раствор, он должен получится крепким.