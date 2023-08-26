Автоэксперты рассказали об опасности дистанционного запуска двигателя

Это позволяет прогревать мотор в холодное время, не находясь при этом внутри машины. Несмотря на преимущества, которые предоставляет эта система, автоэксперты выделяют некоторые риски и недостатки, связанные с дистанционным запуском.

Одной из потенциальных проблем являются низкие обороты, которые могут негативно повлиять на работу двигателя. Первая возможная опасность заключается в проблемах с масляным насосом, а вторая — в попадании недогоревших паров и смесей в камеры сгорания.

Специалисты утверждают, что короткие интервалы дистанционного прогрева, длительностью около пяти минут, обычно не представляют серьезной угрозы для двигателя.

Однако длительный холостой ход в течение полутора часов может оказать значительное воздействие на двигатель, негативно влияя на его работу и уровень выбросов.

Эксперты рекомендуют использовать систему дистанционного запуска с умеренными нагрузками на двигатель, чтобы обеспечить более плавный процесс прогрева и снижение выбросов.