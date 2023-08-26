Как правильно настроить ручной тормоз: советы автоэкспертов

Даже среди транспортных средств с автоматической коробкой передач ручной тормоз остается классическим элементом.

Полезные рекомендации по правильной настройке и использованию ручного тормоза были представлены экспертами и доступны в интернете.

Специалисты советуют активно использовать ручник, так как это уменьшает нагрузку на главный тормоз. Но следует помнить, что неправильное использование ручного тормоза может вызвать неполадки в механизме.

Один из показателей, которым следует обращать внимание, - количество щелчков при поднятии рычага ручного тормоза. Обычно при нормальной работе системы это число не превышает пяти.

Однако, если число щелчков растет, это может свидетельствовать о неисправностях в системе. Это происходит из-за недостаточного натяжения тросиков, позволяющего рычагу подниматься выше.