Что делать, если в бак залит не тот бензин: советы экспертов

Важно знать, что такая ситуация не всегда критична, как утверждают автоэксперты. Например, если машина обычно заправляется АИ-95, а по ошибке попался АИ-92, то последствия обычно ограничиваются лишь незначительным увеличением расхода топлива.

Однако, если перепутать виды топлива – например, залить дизельное топливо вместо бензина – это может быть серьезной ошибкой, которую нельзя игнорировать.

Хотя автозаправочные станции обычно стараются минимизировать вероятность таких ошибок, некоторые случаи все же встречаются. В случае залития неправильного топлива, использовать машину категорически не рекомендуется. Вместо этого, следует вызвать эвакуатор.

После транспортного средства доставят на стоянку, где проведут процедуру промывки системы топливопровода. Важно заметить, что это действие требует определенных навыков, и если водитель сомневается, лучше обратиться за помощью в специализированный автосервис.