Опытные автомобилисты рассказали, как ускорить прогрев двигателя

Однако специалисты предоставили водителям ряд советов, как ускорить этот процесс.

При исправной работе всех систем можно активно вмешаться в процесс прогрева. Как только стрелка температурного датчика поднимется выше минимальной отметки, можно немного повысить обороты двигателя до 2-3 тысяч оборотов в минуту.

После этого можно начать движение, но предпочтение следует отдать более легкой нагрузке, не разгоняясь слишком быстро. Такой метод поможет ускорить прогрев двигателя.

Следует помнить, что интенсивное воздействие на двигатель может повысить износ некоторых деталей, особенно в цилиндропоршневой группе.

Также эксперты предупреждают, что перевод вентилятора отопителя на максимальную мощность может замедлить процесс прогрева двигателя, не повышая температуру в салоне.