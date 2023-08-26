Способ быстрого охлаждения двигателя: советы автоэкспертов

Специалисты провели анализ причин возникновения таких проблем с силовыми агрегатами транспортных средств и предоставили совет по быстрому охлаждению двигателя.

Перегрев двигателя может возникнуть как во время движения на высокой скорости, так и в пробках. В случае последних, рекомендуется включить печку и установить максимально горячий режим. Это позволит снизить нагрузку на силовой агрегат и систему охлаждения.

При этой ситуации также стоит приоткрыть окно автомобиля, так как в салоне будет душно. Если возможно, выехать на обочину будет лучшим вариантом. После этого следует открыть капот и проверить состояние двигателя.

Эксперты предупреждают, что игнорирование перегрева может привести к серьезным поломкам, включая поломку блока цилиндров или даже полное выход двигателя из строя. Поэтому важно оперативно реагировать на эту проблему.