Эксперты рассказали, как определить неисправности в авто по шинам

Таким образом, многие проблемы в авто можно выявить, обращая внимание на состояние шин, без необходимости проведения специальных диагностических процедур.

Эксперты из России раскрыли каким образом можно обнаружить неисправности в автомобиле, анализируя состояние шин. Их советы доступны в онлайн источниках.

Первым признаком проблемы может быть износ шин до уровня "зубьев пилы". Это может указывать на серьезное износ резинометаллического шарнира, ступичных подшипников или шаровых опор.

Если на протекторе видны участки с явным износом, напоминающим проплешины, это может быть связано с проблемами амортизаторов.

Если протектор имеет неравномерный износ с "проплешинами", это может быть признаком неправильной контактной поверхности колеса с дорожным покрытием. Такие проблемы могут возникнуть из-за неправильной установки колес под неправильным углом или из-за проблем с подвеской.