Названы 5 проблем, мешающих продать подержанный автомобиль

Их опыт исследован в онлайн источниках, и выявлены пять главных причин, которые отпугивают потенциальных покупателей.

В первую очередь, завышенная цена становится барьером. Покупатели не желают приобретать автомобили, которые кажутся им сильно переоцененными.

Второй причиной является большой пробег. Многие исключают автомобили с высоким пробегом, так как связывают это с использованием в такси или интенсивной эксплуатацией.

Потенциальные покупатели предпочитают автомобили с автоматической или механической коробкой передач, в то время как роботизированные коробки не пользуются популярностью.

Малолитражные двигатели также могут стать проблемой, так как многие покупатели считают их несостоятельными для автомобиля.

И последний барьер - это продажа автомобиля после ДТП, что может сильно снизить интерес потенциальных покупателей.