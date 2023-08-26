Названы 5 проблем, мешающих продать подержанный автомобиль

Их опыт исследован в онлайн источниках, и выявлены пять главных причин, которые отпугивают потенциальных покупателей.
В первую очередь, завышенная цена становится барьером. Покупатели не желают приобретать автомобили, которые кажутся им сильно переоцененными.
Второй причиной является большой пробег. Многие исключают автомобили с высоким пробегом, так как связывают это с использованием в такси или интенсивной эксплуатацией.
Потенциальные покупатели предпочитают автомобили с автоматической или механической коробкой передач, в то время как роботизированные коробки не пользуются популярностью.
Малолитражные двигатели также могут стать проблемой, так как многие покупатели считают их несостоятельными для автомобиля.
И последний барьер - это продажа автомобиля после ДТП, что может сильно снизить интерес потенциальных покупателей.
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