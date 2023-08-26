Нужно ли перекрашивать автомобиль перед продажей: советы экспертов

Но эксперты утверждают, что этот шаг не всегда оправдан, а в некоторых случаях может быть даже невыгодным для продавца.

Российские онлайн-источники приводят выводы специалистов по этому вопросу. Потенциальные покупатели, рассматривая машину, могут задаться вопросом: "Почему автомобиль был перекрашен?" Это может вызвать подозрения о возможных дорожно-транспортных происшествиях и повредах.

Таким образом, владелец автомобиля может лишний раз потратить деньги на перекраску, которая может не окупиться. Эксперты советуют воздержаться даже в случае, если на кузове присутствует ржавчина – перекраска не всегда улучшает ситуацию.

Если же есть необходимость, то рекомендуется ограничиться перекраской отдельных деталей автомобиля, сохраняя при этом документированные доказательства. Основное внимание стоит уделить полировке кузова, что может быть более эффективным вложением денег.