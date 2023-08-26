Лучшие летние подкормки для огородных овощей от знающих садоводов

Капусте понравится такое угощение: в 10 л воды растворяем 100 мл столового уксуса 9%. Поливаем три раза в сезон под корень. Кочаны будут упругими, хрустящими, сочными.

Для лука готовим такую подкормку: на ведро воды (20 л) добавляем 200 г дрожжей, настой делаем два часа. Поливаем под корень.

Укропное удобрение: на 20 литров воды добавляем две большие ложки мочевины. Поливаем растения.

Удобряем редиску: на десятилитровое ведро всыпаем 300 г древесной золы. Поливаем под корень в вечернее время.