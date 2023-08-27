Российский комплекс РЭБ «Сапфир» не оставляет шансов вражеским БПЛА

Речь идет о современной системе радио-электронной борьбы (РЭБ) "Сапфир".

В частности, ее использовали для защиты инженерных подразделений от атак БПЛА во время работ на укреплениях. Система показала себя чрезвычайно эффективной, благодаря чему личный состав мог работать без перерыва, успешно выполнив все поставленные задачи.

Комплекс "Сапфир" может использоваться для защиты заданного объекта от дронов всех категорий. Когда устройство обнаруживает враждебный аппарат, она определяет уровень угрозы со стороны дрона, отправляет сигнал и нарушает его работу.

"Сапфир" обнаруживает объекты на расстоянии 30 км, но может нарушить их работу только на расстоянии 5 км. Сообщается, что система также способна создавать помехи наземным станциям управления дронами.

Эффективная система, нарушающая их работу в радиусе 5 км, может оказаться неоценимой для российской армии.