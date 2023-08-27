Расширение флота Казахстана может изменить баланс сил в Каспийском море

Более того, до недавнего времени большинство других прибрежных государств развивали свои военно-морские силы в первую очередь как береговую охрану, поддерживающую поисково-спасательные операции или защиту морских нефтяных вышек и трубопроводов, а не как более традиционную оборону. Это делали Иран, Азербайджан и Туркменистан.

Однако недавно Казахстан избрал другой подход – тот, который опирается не только на береговую оборону, но и фокусируется на морских коридорах, проходящих через все более мелководные территории.

Хотя Казахстан, как и Туркменистан, не получил ни одного корабля при разделении советского флота на Каспии, Астана накопила самый большой запас кораблей среди всех прибрежных государств, включая Россию, покупая их у других стран или строя внутри страны в сотрудничестве с зарубежными судостроительные компании.

Большинство этих кораблей довольно малы и явно не предназначены для боевых, наступательных или поисково-спасательных операций. Тем не менее, быстрое заиление северной части Каспийского моря, вызванное изменением климата, прекращение дноуглубительных работ после 1991 года и возросшая потребность в воде со стороны растущего населения означают, что Астана теперь может проецировать силу более эффективно, чем любое другое государство, включая Россию, чьи корабли Каспийской флотилии крупнее и требуют более глубоких вод.

Планы Казахстана по расширению своего военно-морского флота приобрели новый смысл, когда казахстанский завод "Зенит" подписал контракт с турецкой компанией Asfar и YDA Group на строительство военных кораблей.

Соглашение Казахстана с Турцией расширяет и без того тесное оборонное сотрудничество Анкары с Астаной. И это сотрудничество соответствует стремлению турецкого правительства взять на себя ведущую роль в развитии вооруженных сил государств Центральной Азии, что было намечено в случае с Казахстаном во время визита президента Касым-Жомарта Токаева в Турцию в мае 2022 года.

Несколько лет назад казалось, что ключевыми игроками, участвующими в изменении баланса сил в регионе, были Азербайджан и Иран. После подписания соглашения между турецкими и казахстанскими судостроительными компаниями, вполне вероятно, что Казахстан взял на себя наиболее значительную роль в этом геополитическом сдвиге – и будет продолжать это делать до тех пор, пока Москва остается связанной в военном отношении с Украиной и другими странами.