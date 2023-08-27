Актер Тимур Еремеев в шоу «Звезды сошлись» заменит Иосифа Пригожина

Карьера 39-летнего актера Тимура Ермеева бурно идет вверх. Малоизвестный актер Центрального Академического Театра Российской Армии в свое время на Первом канале в шоу «Пусть говорят» заявил, будто он внебрачный сын знакового актера СССР Спартака Мишулина.

Ведущий шоу снял об этом более 50 выпусков. Единственная законная дочь Мишулина Карина подала в суд, затем было множество экспертиз ДНК. Одни утверждали, что Тимур сын, другие - не сын Спартака Мишулина.

История черного пиара помогла ему получить популярность. Актер в одночасье заменил Дмитрия Шепелева, став ведущим программы «На самом деле» на Первом.

А теперь ему предстоит заменить на НТВ в передаче «Звезды сошлись» продюсера Иосифа Пригожина. Актер в новом сезоне станет новым соведущим Леры Кудрявцевой.