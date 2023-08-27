Уроженка Японии выиграла чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре

Накануне в городе Оулу, расположенном в Финляндии, завершился чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Победителем экстраординарного конкурса стала японка Нанами Нагура, выступающая под творческим псевдонимом Seven Seas. Характерно, что Нагура выиграла данный чемпионат в третий раз подряд.

Также в соревновании участвовал россиянин Кирилл "Guitarantula" Блюменкратц, выступающий под французским флагом. Уроженец России ранее дважды выигрывал в данном мероприятии, однако в этот раз Блюменкратцу досталось третье место.