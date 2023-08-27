Уникальный белый сорт баклажанов - лидер среди сортов-«белоснежек»: Бибо F1

19:31 2023-08-27

Дачник со стажем рассказал про интересный сорт белого баклажана Бибо F1. Сортовые особенности овоща: берите на заметку.

Баклажаны - любимые овощи у многих садоводов. Особенно вызывает восхищение белоснежный сорт Бибо F1. Рассказываем, чем привлекает эта разновидность баклажанов.

Сорт нравится огородникам своей устойчивостью к болезням и вредителям, что значительно облегчает уход и повышает урожайность.

Белоснежный баклажан рано созревает и отличается отменным нежным мягким вкусом без горечи.

Кустики растут компактно, среднего роста, имеют короткие междоузлия - от 60 до 80 см. Расти начинают быстро и активно с первых всходов, долго плодоносят.

Плоды дают красивые, белые, в форме капли - удлиненные цилиндры. В пазухах вырастает до двух плодов. Вес баклажана около 300 г, иногда бывает 400 г.

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