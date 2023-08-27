Сульфат калия для томатов: как, когда и с какой целью нужно применять удобрение

Сульфат калия незаменим для томатов, но применять нужно строго по рекомендованным дозам. Избыток препарата испортит урожай картофеля, моркови, помидоров, огурцов.

Применять надо после высаживания молодых сеянцев. Второй этап - перед началом фазы цветения. Также сульфат калия дают томатам при образовании завязей и в период созревания плодов.

Удобрение можно давать внекорневым методом: на литр воды 2 г препарата. Также с помощью препарата делаются корневые подкормки: на 10 л столовая ложка гранул.

После прошедших дождей опрыскивания повторяют. Когда идет завязывание плодов, применяйте после калиевой подкормки препарат, содержащий кальций.