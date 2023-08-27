Преимущества и особенности выращивания томатов на черном агроволокне

20:34 2023-08-27

Опытный огородник рассказал, почему выращивание томатов на черном агроволокне становится популярным.

Ткань заставляет землю прогреваться быстрее, это хорошо отражается на формировании корневой системы томатов.

Агроспан предупреждает размножение сорняков, избавляет огородников от прополки. Поливать тоже можно редко, потому что влага хорошо удерживается в земле.

Весь уход при таком выращивании сводится к пасынкованию, подкормке, редким поливам.

Черное агроволокно выступает в роли мульчи. Выбирайте материал, плотность которого равна 60 г/метр квадратный.

Чем плотнее ткань, тем она надежнее и сможет быть использована не в одном сезоне.

Поливать можно обычным способом, ткань хорошо пропускает воду. При этом фитофтору задерживает, обогревает почву, убивает сорняки. В общем, сплошные плюсы.

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