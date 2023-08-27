Илья Муромец - один из лучших представителей желтых сортов помидоров с высокой урожайностью

Сорт дает красивые ярко-желтые с оранжевым оттенком плоды. Вкус яркий, насыщенный, выраженный томатный. Ароматные и сочные, с плотной мякотью.
В высоту растут до 2 метров. Стебли отращивают мощные, коренастые, соцветия простые. Первое соцветие образуется в пазухе 5-7 листа, остальные - через 1-2 листа.
В кистях по 5-7 томатов массой по 250 г в среднем. Есть и такие, что вырастают по полкило.
Сорт очень урожайный, семена всегда в свободном доступе в любом магазине. Их потом можно заготавливать со своих плодов.
Незаменимый сорт для зимних заготовок - салатов и томатных соков. По сроку созревания - среднеспелый.
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