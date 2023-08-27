Крепкая, мощная, ветвистая корневая система - это не проблема, если соблюдать некоторые правила

Для формирования мощных корней растениям нужен яркий свет в большом количестве.

Поливы делаем реже, тогда корни будут расти активнее и мощнее. Если они найдут влагу в верхних солях почвы, зачем им двигаться дальше и расти вглубь.

Когда корни уже хорошо развиты, можно поливать рассаду нижним поливом через поддоны. Тогда корни будут двигаться еще дальне вниз, ко дну рассадного стаканчика.

Также можно использовать различные стимуляторы для образования корней.

На первой стадии роста применяются гуминовые препараты. Потом, когда рассада окрепнет, даем фосфорно-калийные удобрения.

Рост корней также стимулирует пикировка. При первой процедуре нужно чуть-чуть прищипнуть центральный корень, тогда пойдут развиваться боковые отростки.