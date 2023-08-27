Дачный эксперт поделился хитрым способом подвязывания томатов

Подвязка томатов - хлопотное и не самое любимое дело многих дачников. Утомляет и время отнимает. Но можно значительно упростить задачу, есть один секрет.

Высаживаем подвязку вместе с томатом в грунт. Во время посадки один кончик шпагата погружаем в лунку, зажимаем его плотным земляным комком вместе с рассадным саженцем.

Не нужно делать никаких узлов, все происходит быстро и легко. После завершения посадки другой кончик шпагата остается на земле.

Через неделю, когда растение укоренится, его нужно обмотать шпагатом и подвязать к опоре.