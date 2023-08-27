В Шотландии стартовала юбилейная охота на Лох-несское чудовище

В эти выходные на шотландском озере Несс торжественно началась охота на существо из местных легенд, получившее название Лох-несское чудовище. Первые свидетельства о появлении странного существа на озере в Шотландии появились в 1933 году, и с тех пор энтузиасты со всего мира пытаются изловить монстра.

В нынешние субботу и воскресенье мужчины и женщины из множества стран отмечают 90-летнюю годовщину со дня появления Нэсси. Тем не менее, ранее исследователи провели анализ озера, где якобы видели монстра, выяснив, что его ДНК в водоёме отсутствуют.