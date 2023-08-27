Почему биогумус лучше других органических подкормок для роста рассады: мнение эксперта

Биогумус - это то, что обеспечивает растению превосходное развитие и высокую урожайность.

Питательные элементы, которые есть в биогумусе, не вымываются и продолжают оказывать длительное действие.

Биогумус повышает иммунитет, помогает растению восстановиться после стресса, особенно это актуально для рассады.

Благодаря этой смеси саженцы приживаются быстрее, семена ускоряются в прорастании. Растения реже болеют.

Биогумус подходит любым растениям, это органическое средство природного происхождения. В нем присутствуют калий, магний, фосфор, азот, кальций.

Благодаря биогумуса активно идет цветение, формируются завязи.

Подкормка проводится после появления всходов, когда появляются 3-4 листика.