Огородник со стажем объяснил, почему нельзя проводить пикировку рассады слишком поздно

Многие огородники боятся повредить нежные корешки и стараются оттянуть пересадку на более поздний период. Но это плохая идея.

Чем моложе растение, тем легче ему дается адаптация в новом месте. Он у спеет укрепить свои корешки до высадки в грядку в грунте.

Значит, он будет мало болеть и станет более жизнеспособным.

Ранняя пикировка - дело непростое, и тут нужны почти ювелирные навыки. Но если вы уверены в своих силах, то лучше не тянуть с пересадкой.

Пикировка в старшем возрасте приводит к усиленной потребности рассады в дополнительном питании и лишней влаге.

Травмированный корень не сможет быстро обеспечить зеленую массу питанием и влагой в нужном объеме. От этого растение испытает еще больший стресс.

Чем меньше у саженца листьев, тем меньше питания ему нужно.

Не нужно подкармливать растения, пока рассада не станет дружно подрастать. Выдержите около недели после пикировки.

У саженцев шок, который растениям нужно успеть преодолеть, только тогда они смогут нормально потреблять внесенные питательные элементы.