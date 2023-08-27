Дачный эксперт посоветовал отличный сорт томатов для высадки в открытом грунте

Если вы ищете подходящий сорт для открытого грунта с хорошими характеристиками, обратите внимание на томат Семеновна.

Он примечателен следующими качествами: очень урожайный, буквально засыпает плодами, и очень сладкий сорт без всякой кислинки.

Кроме того, помидоры низкорослые, компактные, неприхотливы в уходе. К пасынкованию особого внимания не требуется. В высоту вырастает до 80 см.

Выводили сорт сибирские селекционеры для умеренного климата с прохладным летом. Поэтому Семеновна хорошо реагирует на перепады температуры, не боится похолоданий.

Весят некрупные плоды около 130 г, имеют отменный вкус и отличный товарный вид.