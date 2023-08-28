Дачный эксперт рассказал, как приготовить луковый настой для профилактики пожелтения листьев у огурцов

23:55 2023-08-27

Чтобы листья у огурцов не желтели, надо подкормить их луковым настоем. Рассказываем, как его сделать и правильно применить.

Луковый настой - превосходное средство от пожелтения листьев на огурцах. Также это хорошая питательная подкормка, которая положительно влияет на рост и иммунитет растений.

Готовим настой так: в десятилитровое ведро воды добавляем 500 мл шелухи лука. Потом ставим емкость на огонь и даем повариться полчаса.

После этого жидкость должна постоять 24 часа для настаивания. Готовое средство надо процедить и потом уже можно поливать или опрыскивать растения.

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