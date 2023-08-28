Дачница со стажем рассказала, в чем состоит секрет удачной пикировки: есть отличная добавка для рассады

00:17 2023-08-28

Чтобы рассада быстро и хорошо прижилась после пикировки, поддержите ее специальной добавкой. Совет от эксперта.

Есть отличная подкормка для рассады, которую можно дать после пикировки. Своим опытом поделилась опытная дачница.

Когда пройдет 10 дней после пикировки, подготовьте препарат Гуми-Оми. Нужно взять чайную ложку на литр воды. Поливать растения надо несколько раз, выдерживая перерыв в 2-3 недели.

Удобрение гранулированное, содержит все необходимое для рассадного периода растения. В составе компост на основе куриного помета, макроэлементы, микроэлементы.

Результаты будут удивительные. Даже очень вялая и поникшая рассада в скором времени станет ярко-зеленой, красивой, крепкой, здоровой. Потом и урожай будет соответствующий.

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