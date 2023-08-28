Дачница со стажем рассказала, в чем состоит секрет удачной пикировки: есть отличная добавка для рассады

Есть отличная подкормка для рассады, которую можно дать после пикировки. Своим опытом поделилась опытная дачница.

Когда пройдет 10 дней после пикировки, подготовьте препарат Гуми-Оми. Нужно взять чайную ложку на литр воды. Поливать растения надо несколько раз, выдерживая перерыв в 2-3 недели.

Удобрение гранулированное, содержит все необходимое для рассадного периода растения. В составе компост на основе куриного помета, макроэлементы, микроэлементы.

Результаты будут удивительные. Даже очень вялая и поникшая рассада в скором времени станет ярко-зеленой, красивой, крепкой, здоровой. Потом и урожай будет соответствующий.