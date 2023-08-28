Огородный эксперт рассказал о трех этапах подкормки рассады после высаживания в грунт

Первый раз подкормить томаты надо спустя пару недель после высадки в грунт. Даем 500 мл жидкого коровяка, добавляем еще столовую ложку нитрофоски - все это добавляем в 10 л воды. Расходуем по 500 мл на куст.

Второй раз кормим через 2 недели после первого раза. Даем 500 мл куриного помета, большую ложку суперфосфата, маленькую ложечку сульфата калия - это растворяем в 10 л воды. Каждому кусту даем по 500 мл или по литру.

Третья подкормка должны быть при завязывании плодов. На 10 л воды добавляем столовую ложку гумата калия, столько же даем нитрофосфата. На метр квадратный расходуется около 5 л.